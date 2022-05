Powstał film o historii breakingu w Nowej Hucie. DJ Plash i b-boy Wigor oprowadzają po tanecznych zakątkach krakowskiej dzielnicy

Na przełomie milenium w krakowskiej Nowej Hucie rodził się uliczny taniec - breaking. Jedną z osób, które zaczęły go w wówczas propagować był DJ Plash (dawniej znany jako Przeplach), legenda krakowskiej i ogólnopolskiej sceny hip-hopowej. Dziś do którego muzyki tańczą najlepsi zawodnicy na świecie. Ma w swoim dorobku kilka muzycznych wydawnictw i przejechaną sporą część świata z muzyką na breakingowe bitwy. W ubiegłym roku zagrał podczas Światowych Finałów Red Bull BC One w Gdańsku. W tym stanie za gramofonami podczas Red Bull BC One Camp (13-15 maja) w nowohuckim Teatrze Łaźnia Nowa.

- W Krakowie, w Nowej Hucie było o tyle ciężko, że nie było nikogo innego przed nami. Musieliśmy sami tworzyć konkretne figury i ruchy, sami szukać materiałów. Tańczyliśmy na asfalcie, na klatkach schodowych, tańczyliśmy wszędzie, gdzie się dało - mówi w materiale, wspominając miejsca, gdzie rozpoczynała się nowohucka historia breakingu.