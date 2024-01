Powstał film dokumentalny o legendarnym piłkarzu Wisły Kraków Jakubie Błaszczykowskim. Wkrótce premiera na Amazon Prime [ZWIASTUN]

"Kuba" to druga współpraca Amazon Prime i Papaya Films po dokumencie "Lewandowski. Nieznany", a zarazem kolejny dokument sportowy osadzony w świecie piłkarskim. Producentem kreatywnym filmu jest Kacper Sawicki, a reżyserem Jan Dybus. Za zdjęcia odpowiadają Marianna Klein i Igor Połaniewicz.

– Kuba wpuścił naszą ekipę do swojego życia, bez cenzury, za co jestem mu ogromnie wdzięczny. Dzięki temu udało się nam uchwycić jego mocny charakter, upartość w dążeniu do celu i bezkompromisową osobowość. Trudno mi sobie wyobrazić lepszego filmowego bohatera – człowieka pełnego emocji, zabawnego, ale też takiego, który nie wstydzi się swoich potknięć. Historia Kuby jest uniwersalna i wierzę, że poruszy nie tylko fanów interesujących się na co dzień piłką nożną – mówi Jan Dybus.