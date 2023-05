Powroty z majówki. Zakopianka zakorkowana. Powrót do Krakowa zajmuje już kilka godzin

Deszczowa pogoda spowodowała, że wielu turystów z samego rana ruszyło w podróż powrotną do domu. Wzmożony ruch jest już na drodze wyjazdowej z Zakopanego. Najgorzej jednak jest w Nowym Targu, gdzie dwupasmówka zwęża się do jednego pasa. Tam korek zaczyna się przed zwężenie i ciągnie się aż do Klikuszowej. Według GDDKiA na tym odcinku samochody poruszają się ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Potem na drodze robi się już luźniej i auta poruszają się z nieco większą prędkością.

Co ciekawe, w korkach z tego powodu stanął także Nowy Targ. To efekt podpowiedzi Google Maps, które sugerują kierowcom objazd części dwupasmówki przez uliczki w mieście - w tym nawet przez nowotarski Rynek.

Podróży nie ułatwia deszczowa aura. Kierowcy wracający z majówki muszą bardzo uważać.