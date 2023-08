Powrót trujących kopciuchów do Krakowa? Radni małopolskiego sejmiku powiedzieli "nie" dla zdemontowania uchwały antysmogowej

Gorąca dyskusja w Sejmiku. "Drewno powinno być promowane, a nie zakazane"

Krzych apelował o to, by skończyć z "bzdurami, że palenie drewnem w kominkach jest jak palenie papierosów". Społecznik z Wieliczki podkreślał jednocześnie, że inicjatywa nie ma na celu powrotu kopciuchów do Krakowa. Zarząd województwa wniósł o to, by odrzucić obywatelski projekt uchwały.

- Zawiera defekt prawny. Dokument narusza zapisy ustawy o ochronie środowiska - powiedział wicemarszałek Małopolski Józef Gawron. Przyznał jednocześnie, że zarząd szanuje każdy pogląd.