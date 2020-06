Powódź w Małopolsce. Kilkadziesiąt osób ewakuowanych. Woda wdarła się nawet do szpitala

- Oprócz interwencji związanych z potopionymi budynkami, mieliśmy też m.in. ponad 100 interwencji do zalanych dróg. W sobotę i niedzielę do interwencji wyjeżdżało ponad 860 zastępów straży pożarnej (ponad 4 tys, strażaków i druhów) - zaznacza Sebastian Woźniak, Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.



PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

ważność od godz. 07:30 dnia 22.06.2020 do godz. 07:30 dnia 23.06.2020

W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, a na wschodzie województwa miejscami burze. Prognozowana suma opadów miejscami do 50 mm. Lokalnie możliwy grad. Temperatura maksymalna od około 19°C na zachodzie do około 23°C na wschodzie województwa, w rejonach podgórskich od 16°C do 20°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 15°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W górach wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h.