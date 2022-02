Powieść Eleny Ferrante trafiła na ekrany. "Córka" w Kinie Pod Barnami w cyklu dla seniorów

Film Maggie Gyllenhaal to jeden z najbardziej prowokujących filmów ostatnich lat. Reżyserka nie boi się zadawać niełatwych pytań o istotę macierzyństwa i jego wpływu na życie kobiety. Czy kobieta może nie posiadać instynktu macierzyńskiego? Czy jeśli nie stawia dzieci na pierwszym miejscu, ponad karierę i własne ambicje, czyni to z niej złą matkę? I wreszcie – „Czy bycie matką musi być pracą na cały etat? A jeśli praca nie daje satysfakcji i spełnienia, czy można ją po prostu rzucić?”, jak czytamy w jednej z recenzji. Efektem jest niezwykły dramat psychologiczny, który chwyta za serce już w pierwszych minutach, by nie puścić aż do napisów końcowych.

„Córka” to też prawdziwy aktorski popis – Olivii Colman i Jessie Buckley, które brawurowo wcieliły się w postać Ledy, głównej bohaterki filmu, a także Dakoty Johnson w pierwszej tak intymnej roli w swojej karierze. Na drugim planie wspierają je m.in Ed Harris czy Dagmara Domińczyk, polska aktorka robiąca karierę w Hollywood. Film zdążył już zdobyć kilkadziesiąt nominacji i nagród (w tym za najlepszy scenariusz na festiwalu w Wenecji) i stał się jednym z najważniejszych kandydatów do tegorocznych Oscarów.