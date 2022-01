Powiat krakowski. Wysokie mandaty dla kierowców z nowego taryfikatora. Kara dla pijanego rowerzysty to 2,5 tysiąca złotych

Po prawie tysiąc złotych płacili kierowcy, którzy jechali za szybko. A sprawcy kolizji dostali jeszcze większe kary. Kontrole prowadzone przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie tylko w ciągu jednego dnia tuż po noworocznym weekendzie sprawiły, że 11 uczestników ruchu drogowego słono zapłaci za swoje przewinienia na drogach.

Na pijanego rowerzystę stróże prawa nałożyli mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Z kolei kierujący, który wyprzedzał pojazd w niedozwolonym miejscu otrzymał od mundurowych mandat w wysokości 1 tysiąca złotych. Kolejnych 6 kierujących za przekroczenie dozwolonej prędkości zostało ukaranych przez policjantów mandatami karnymi w wysokości od 800 do 900 złotych. Tego samego dnia na terenie powiatu krakowskiego doszło do 3 kolizji drogowych, za ich spowodowanie, zgodnie z nowymi przepisami, sprawcy zostali ukarani przez mundurowych mandatami karnymi w wysokości od 1 do 1,5 tysiąca złotych - wylicza podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.