Powiat krakowski. Policjanci dbają o bezpieczeństwo uchodźców na lotnisku i w miejscach noclegów

Każdego strzegą bezpieczeństwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach, gdzie przewija się duża fala podróżujących liniami lotniczymi obywateli państw Dalekiego Wschodu, uciekających z zagrożonej wojną Ukrainą. Osoby te pozostawiły tam swoje dotychczasowe życie i domy, zabrały ze sobą niezbędne rzeczy, często mieszczące się w jednej torbie, plecaku, czy walizce i po dotarciu do Polski przez zatłoczone przejścia graniczne przybyli m.in. do Krakowa, skąd z kolei wielu z nich za pośrednictwem linii lotniczych z lotniska w Balicach podróżuje do ojczystych krajów - informuje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie