Powiat krakowski. Na weekend spektakle, wystawy, spotkanie z historią i górski bieg

SOBOTA

Krzeszowice. Spektakl "Gwiazdka do pozłoty i diabelskie psoty". Teatr Rozrywki w Krzeszowicach organizuje atrakcję dla dzieci dzieci. Widowisko będzie w Kopalni Talentów w Krzeszowicach (ul. Floriana 3, filia Centrum Kultury i Sportu) w sobotę o godz. 11. Wstęp 10 zł, ilość miejsc ograniczona. Bilety do nabycia przed spektaklem

Skawina. Spektakl teatru Maska "Polowanie na łosia". To czarna komedia romantyczna, zdaniem recenzentów - dwugodzinny seans relaksacyjny. Jego zadaniem jest bawić widza i nie zmuszać do określania rysu psychologicznego bohaterów. Twórcy zapewniają, że będzie zabawnie, rozrywkowo, oczyszczająco – ze stresów, z trosk dnia codziennego. Spektakl w wykonaniu Teatru Maska miał swoją premierę w 2018 roku, w ramach XV Skawińskiego Tygodnia Teatralnego. Sobota to już drugi termin tej sztuki w tym sezonie. Początek oo godz. 18 w sali teatralnej Pałacyku "Sokół" w Skawinie.