Poturbowali 50-latka, później podpalili jego ciało

Dołączył do nich jeszcze Marcin G. Wieczorem, czterej mężczyźni poszli w kierunku pustostanu. Marcin G. został na czatach na zewnątrz, a pozostała trójka weszła do środka i oświetlała wnętrze zapalniczkami. W pewnej chwili ktoś wybiegł z pustostanu, a na miejscu był jedynie Jan M. Zaatakował go obywatel Ukrainy. Zadawał mu ciosy kijem, a potem pięścią. Później do bicia i kopania dołączyli Marcin K. i Patryk S. Zajściu przyglądał się stojący na czatach Marcin G.

Pokrzywdzonemu zadano 4 ciosy nożem w udo, złamano nos, żuchwę i zebra. Sprawcy podpalili drewniane skrzydło drzwi na których leżał nieprzytomny i odeszli. Jan M. żył jeszcze, gdy wyszli. Widzieli z oddali poświatę od palącego się ognia. Marcin K. w kałuży obmył zakrwawione ręce i nóż. Umówili się, że będą milczeć na temat zdarzenia.