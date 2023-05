Poszukiwani chętni, by wynająć ostróg bramny "Bielany" - część fortyfikacji Twierdzy Kraków

Ostróg, wartownia bramy "Bielany" to część fortyfikacji Twierdzy Kraków, pochodząca z około 1910 roku. Ostróg przeznaczony do obrony bramy fortecznej rdzenia Twierdzy Kraków (która znajdowała się przy obecnej ul. Księcia Józefa u zbiegu z ulicą Malczewskiego) zachował się do dziś w bardzo dobrym stanie. Wykorzystywany był już jak lokal gastronomiczny, sklep, a także skład budowlany.

Jak zaznaczono w ogłoszeniu o przetargu, sposób zagospodarowania obiektu powinien uwzględniać m.in. zachowanie jego walorów architektonicznych i historycznych, jak też to, że funkcja i związane z nią nowe elementy wyposażenia muszą być dostosowane do charakteru obiektu, jego wnętrz oraz otoczenia i nie mogą trwale ingerować w oryginalne i odtworzone elementy jego architektury, wystroju i dzieł ziemnych.

"W szczególności dopuszcza się funkcję usługową z zakresu związanego z kulturą, nauką i dydaktyką, obsługą ruchu turystycznego, biurowe, handlowe, usługowe, administracyjne lub gastronomiczne, a także inne funkcje o charakterze nieuciążliwym, nieniszczącym i nieingerującym w substancję zabytku i nieobciążające jego walorów architektonicznych oraz historycznych, pozwalającym zachować oryginalne elementy architektury, wystroju i form ziemnych. Wykluczone są natomiast wszelkie funkcje zagrażające zabytkowej substancji i uciążliwe, w szczególności funkcje produkcyjne lub rozrywkowe o charakterze erotycznym, lub utrudniające możliwość zapoznawania się z obiektem" - czytamy w ogłoszeniu o przetargu.

Zapisano w nim również, że przyszły dzierżawca musi zapewnić możliwość zwiedzania zabytku w wybrany co najmniej jeden dzień ustawowo wolny od pracy w miesiącu lub w sobotę. Otoczenie zabudowań należy z kolei udostępniać codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach działania obiektu, a w przypadku, gdy charakter prowadzonej działalności nie będzie wymagał codziennego funkcjonowania - co najmniej raz w miesiącu w terminie podanym do publicznej wiadomości. Niezależnie od przyszłej dominującej funkcji obiektu, sposób zagospodarowania zabytku powinien gwarantować możliwość włączenia go w trasę turystyczną związaną z Twierdzą Kraków.