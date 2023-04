Postrach działkowiczów w Nowej Hucie wpadł, bo kamieniami rzucał w okna

24 marca br. około godz. 22.30 oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który na terenie nowohuckich ogródków działkowych miał rzucać kamieniami w okna domków. Na miejsce niezwłocznie skierowani zostali policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie, którzy po tym, jak dotarli na teren ogródków działkowych porozmawiali ze świadkami oraz potwierdzili, że w jednej z altan wybita została szyba. Kiedy podeszli bliżej, aby ocenić zniszczenia, zauważyli brunatną plamę na firance oraz usłyszeli odgłos świadczące o tym, że w środku ktoś przebywa.

Następnie mundurowi zauważyli leżącego na podłodze mężczyznę, któremu nakazali otwarcie drzwi, ten jeden cały czas odmawiał wykonania polecenia. Na miejsce dotarł jeszcze jeden patrol z „siódemki”. Policjanci podzielili się zadaniami, dwóch policjantów postanowiło przez okno wejść do środka, a dwóch zabezpieczać ewentualne drogi ucieczki. Kiedy funkcjonariusze dostali się do wnętrza domku rozpoczęli rozmowę z mężczyzną, ten jednak nie wykonywał poleceń, szarpał się, utrudniał przeprowadzenie czynności. Policjanci wyciągnęli go przez otwarte okno z budynku i wylegitymowali. 37-latek tłumaczył, że jest osobą w kryzysie bezdomności, a okno wybił żeby dostać się do wnętrza budynku i tam przenocować.