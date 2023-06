Postrach budowlańców z Nowej Huty w rękach policji. 47-latek kradł sprzęt potrzebny do pracy

Pod osłoną nocy

Włamywacz działał od kilku miesięcy na terenie Nowej Huty. Jego łupem stały się samochody dostawcze służące do przewożenia materiałów budowlanych. Pod osłoną nocy pojawiał się na osiedlowych parkingach. To tam wybierał swój cel kradzieży. Najczęściej za pomocą kamienia wybijał szybę w pojeździe, wchodził do środka i kradł wszystko, co wpadło w jego ręce. Głównym celem złodzieja były maszyny budowlane i elektronarzędzia, ale nie gardził również wyposażeniem samochodu.