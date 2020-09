Postępuje wielka przebudowa ulicy Klasztornej. Na jakim etapie są prace?

Postępuje rozbudowa ulicy Klasztornej. - Niemal cały zakres prac przewidziany na okres letni został już zakończony. Wkrótce rozpocznie się kolejny etap. Nie zmieni się natomiast tymczasowa organizacja ruchu – utrzymany zostanie jeden kierunek na odcinku od ul. Syrachowskiej do ul. Podbipięty - informują urzędnicy miejscy. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, co już wykonano na ul. Klasztornej.