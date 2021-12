Postaw na profilaktykę. Skorzystaj z darmowych pomiarów i porad w małopolskim NFZ przy Wadowickiej 8W w Krakowie

Na nadciśnienie tętnicze tylko w Małopolsce leczy się blisko 400 tys. osób. U kolejnych setek choroba już się rozwija, choć ci jeszcze o tym nie wiedzą, bo od dawna nie odwiedzali gabinetu lekarza. Tymczasem to właśnie nadciśnienie bezpośrednio lub pośrednio jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w naszym kraju. Nieleczone może prowadzić m.in. do zawałów serca, udarów mózgu czy chorób nerek.

Cukrzyca to już dziś problem ponad 130 tys. Małopolan. Liczba cierpiących na nią osób rośnie, coraz większa część z nas dźwiga bowiem dodatkowe kilogramy, które są jedną z głównych przyczyn problemów z poziomem glukozy we krwi.