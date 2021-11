"Postaw na milion". Bliźniaki i małżeństwo z szansą na duże pieniądze. Teleturniej TVP2 już w sobotę

W sobotę, 20 listopada o godz. 18.30 na antenie TVP2 zobaczymy kolejny odcinek 23. serii teleturnieju "Postaw na milion". Szansę na wygraną mają dwie pary: małżeństwo z Warszawy oraz rodzeństwo (z Leszna i Wrocławia). Wystarczy dobrze odpowiedzieć na osiem pytań, by zgarnąć duże pieniądze. Portale naszemiasto.pl są patronem medialnym programu.

Teleturniej "Postaw na milion" i jego uczestnicy

To już 23. seria tego popularnego teleturnieju, prowadzonego przez Łukasza Nowickiego. "Postaw na milion" to program dla widzów o stalowych nerwach. Dwóch spokrewnionych ze sobą lub zaprzyjaźnionych graczy staje do gry jako drużyna. Na wstępie dostają 8 pytań, które dzielą ich od wyjścia ze studia z walizką pełną pieniędzy. Główną nagrodą jest milion złotych. Kto wystąpi w najbliższym odcinku?

Artur Rostek i Agnieszka Rostek – małżeństwo z Warszawy w "Postaw na milion"

Oboje są agentami ubezpieczeniowymi. Największa pasja Artura to podróże. Preferuje te z plecakiem - sam też wszystko organizuje. Bardzo lubi kontakt z ludźmi, poznawanie nowych kultur i historii. Jego ulubiony rejon świata to południowo-wschodnia Azja. Agnieszka również lubi podróżować, ale też spędzać czas w gronie najbliższych. Interesuje się literaturą, lubi posłuchać muzyki. Wspólnym marzeniem pary jest dom z ogrodem pod miastem oraz podróże - teraz do Ameryki Południowej lub Rosji.

Karolina i Kamil Żeleźniak – bliźniaki

Kamil obecnie kończy licencjat na wydziale matematyki we Wrocławiu. Karolina mieszka w Lesznie i pracuje w pizzerii. On w wolnych chwilach trenuje parkour, często grywa też w planszówki. Ona lubi spacery i spotkania ze znajomymi. O czym marzą? Siostra o nowym aucie, a brat o komputerze, resztę pieniędzy z ewentualnej wygranej by zainwestował.

Czy uda im się spełnić marzenia dzięki wygranej w "Postaw na milion"? Przekonamy się już w sobotę w TVP2.

