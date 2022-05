Post-punkowe brzmienia w nowym wydaniu w krakowskim klubie Molo. Zagrają Kaelan Mikla, Kanga i Rosa Vertov

Pod nazwą Kaelan Mikla ukrywa się działający od 2013 roku w islandzkim Reyikjaviku zespół, który tworzą trzy dziewczyny:

Laufey Soffía, Margrét Rósa i Sólveig Matthildur. Do tej pory zarejestrowały one pięć albumów. Znajdująca się na nich muzyka to surowy i mroczny post-punk w stylu Siouxsie & The Banshees czy X-Mal Deutschland, łączący mrożące krew w żyłach wokale z mocnymi partiami basu i transowymi bębnami. W swych tekstach zespół odwołuje się do baśniowego folkloru swej ojczyzny.