Poseł z Krakowa podbija internet. Rapuje jak zawodowiec!

Konrad Berkowicz w #Hot16challenge

Wciąż kolejne postaci pojawiają się w akcji #hot16challenge, która łączy w sobie twórcze wyzwanie i propagowanie zbiórki pieniędzy na wsparcie medyków w walce z koronawirusem. Wyzwanie, które polega na ułożeniu 16 wersów i zarapowaniu, podjął teraz kolejny poseł Konfederacji.

Scenerią dla teledysku Konrada Berkowicza stał się Kraków, w tym kładka Ojca Bernatka czy okolice Galerii Kazimierz.

Utwór zaczyna się od cytatu z Miłosza: "Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz, nie zajrzeli do dupy – tam miałem socjalizm".