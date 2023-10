Pościg ulicami Wieliczki, sprawca rozbił kilka samochodów. Teraz mu grozi 12 lat odsiadki

W Wieliczce kryminalni zauważyli samochód, którym mógł się poruszać amator środków odurzających. Kiedy policjanci próbowali przeprowadzić kontrolę, kierujący oplem gwałtownie ruszył i odjechał. Policjanci z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi ruszyli za nim w pościg. Mężczyzna nie reagował na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia wzywające do zatrzymania pojazdu. W trakcie ucieczki łamał przepisy ruchu drogowe i uszkodził inne samochody. Na terenie gminy Biskupice uciekający skręcił gwałtownie na teren prywatnej posesji i tam został zatrzymany przez policjantów. Za kierownicą pojazdu siedział 23-letni mieszkaniec pow. wielickiego. W jego pojeździe funkcjonariusze znaleźli ponad 160 g amfetaminy oraz marihuanę.

Mężczyzna usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, posiadania znacznej ilości środków odurzających., za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego. Z uwagi na fakt, że 23-latek już wcześniej był karany za przestępstwa narkotykowe, teraz za swój czyn odpowie w warunkach recydywy.