Pościg policjantów z Krakowa. Przemytnik wiózł nielegalnych imigrantów

Policjanci z krakowskiego oddziału prewencji sprawdzali pojazdy w rejonie miejscowości Treszczotki w gminie Bielsk Podlaski. Zauważyli mazdę, której kierowca na widok policjantów zawrócił i gwałtownie przyśpieszył. Policjanci natychmiast rozpoczęli za nim pościg. Jadąc za mazdą, funkcjonariusze kilkukrotnie wydawali kierowcy polecenia do zatrzymania się, jednak ten nie reagował i kontynuował ucieczkę. Mężczyzna zatrzymał się dopiero po kilkunastu kilometrach, kiedy policjanci zajechali mu drogę.

Za kierownicą mazdy siedział 35-letni obywatel Ukrainy. Okazało się, że przewozi on 9 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przebywali na terytorium naszego kraju. Trzech mężczyzn policjanci znaleźli w bagażniku auta. Kierowca trafił do policyjnego aresztu, a jego samochód na parking dowodów rzeczowych. W trakcie wykonywania czynności policjanci ustalili, że imigranci są głodni i spragnieni. Mundurowi, po przewiezieniu ich do budynku komendy, zorganizowali im wodę do picia oraz ciepły posiłek. Do dwóch mężczyzn funkcjonariusze wezwali medyków, pozostałych przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Kierujący odpowie również za przewożenie zbyt dużej liczby osób.