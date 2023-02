"Porwanie Baltazara Gąbki" - nowa płyta Radia Kraków z aktorami Narodowego Starego Teatru w rolach głównych już w sprzedaży

- Sięgnąłem po tę powieść z przyczyn nostalgicznych, trochę sentymentalnych, by zbudować rodzaj mostu między pokoleniami - tłumaczy reżyser spektaklu i autor adaptacji, dyrektor Starego Teatru Waldemar Raźniak, który w słuchowisku zagrał także trzy role: Koyota, Redaktora i Strażnika. - Ale to nie jedyny powód. Cykl książek o przygodach Smoka Wawelskiego napisany został dla dzieci, ale to tekst szalenie "inteligencki" - bogaty językowo, pełen aluzji do ówczesnej, pełnej absurdów rzeczywistości.