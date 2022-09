Porażka polskiej reprezentacji w półfinale mistrzostw świata w futbolu 6-osobowym w Budapeszcie! ZDJĘCIA

Wcześniej w grupie C Polska pokonała Słowenię 2:0, Maroko 6:0, Kostarykę 8:0 i Litwę 4:1, w 1/8 finału Anglię 4:2, a w ćwierćfinale Bułgarię 1:0. W półfinale nasi zawodnicy nie dali rady Kazachom, przegrywając 0:3. Stracili tyle samo goli, co w sześciu poprzednich meczach razem wziętych! Tym razem zagrali nieskutecznie. Nie mieli pomysłu na rozmontowanie defensywy rywali, nie wykorzystywali stałych fragmentów gry, grali zbyt statycznie w ofensywie, szwankował u nich atak pozycyjny.

W drugiej połowie obie drużyny długo nie potrafiły trafić do siatki. Kazachowie mogli zdobyć gola wkrótce po rozpoczęciu gry, jednak Krystian Stanecki, który zmienił Skibińskiego, wygrał pojedynek z Darkhanem Yussupovem. Potem nieskutecznie strzelili Kamil Kucharski i Ariel Mnochy. W 34 min na bramkę rywali huknął... Stanecki, ale Rauan Atantayev nie dał się pokonać. W końcówce meczu nasza drużyna wycofała Staneckiego, zastępując go graczem z pola. Niestety, w 38 min Adilov posłał piłkę z własnej połowy do pustej bramki. Tuż przed końcem gry okazję do zdobycia honorowego gola miał Michał Sobczak.