Popularne apteki w Krakowie. Sprawdź, gdzie najchętniej pacjenci kupują leki

Sprawdziliśmy, które placówki w Krakowie są najlepiej oceniane przez klientów. To właśnie tam najchętniej kupują leki. Zestawienie powstało na podstawie opinii zamieszczanych przez klientów w Google.

W aptekach stan oblężenia. Tegoroczny sezon zimowy cechuje ogromny wzrost zachorowań, co przekłada się nie tylko na przepełnione przychodnie i oddziały szpitale, ale także długie kolejki do aptek. Niestety obecnej sytuacji nie sprzyja również trwający w całym kraju kryzys lekowy. Brakuje nie tylko preparatów przyjmowanych na stałe przez przewlekle chorych, ale także antybiotyków stosowanych do leczenia infekcji.

Według danych firmy PEX PharmaSequence liczba sprzedanych opakowań leków zawierających antybiotyki w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie przekraczała 200 tys. dziennie. W analogicznym okresie 2019 r., a więc przed pandemią, sprzedaż była dwukrotnie mniejsza. Jeśli chodzi o leki na przeziębienie i grypę sprzedawane bez recepty, 23 grudnia padł historyczny rekord– apteki sprzedały ponad 1,8 mln opakowań.