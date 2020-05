Poprzednie mecze Wisły i Cracovii w ekstraklasie bez udziału publiczności [ZDJĘCIA]

30 piłkarzy Wisły Kraków na RESTART ekstraklasy

Wisła Kraków przygotowuje się do restartu ekstraklasy. Trener Artur Skowronek zabrał do Arłamowa 30 piłkarzy, którzy wezmą udział we wznowionych rozgrywkach. Pierwszy mecz "Biała Gwiazda" rozegra w sobotę 30 maja o godz. 17.30 z Piastem w Gliwicach. Zobacz, w jakim składzie Wisła...