Poprawiny na 50 tys. osób? Friz chce, aby wstęp na był wolny. "Mógłby przyjść każdy" Julia Stankowska

Popularny krakowski youtuber zaskakuje kolejnym pomysłem, tym razem skierowanym do fanów. Po swoim weselu chce zorganizować gigantyczne poprawiny, na które zaproszony byłby... każdy. Friz twierdzi, że to byłoby to przedsięwzięcie na kilkadziesiąt tysięcy osób. Czy się uda?