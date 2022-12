Popisowy występ Doroty Pomykały ze Starego Teatru w Krakowie. "Kobieta na dachu" już do obejrzenia w kinach

Mirka to sześćdziesięcioletnia położna. Jest świetna w swoim fachu, a jeszcze lepsza w ukrywaniu swoich potrzeb i uczuć. W domu też skupia się na innych – mężu i dorosłym synu. Czasem wymyka się na dach swojego bloku, żeby zapalić papierosa. To jedyna rzecz, jaką robi tylko dla siebie, aż do dnia, w którym napada na bank uzbrojona w niewielki nóż kuchenny. Czy wydarzenie to pozwoli, by Mirka spojrzała na swoje życie z innej perspektywy?

Na pomysł „Kobiety na dachu” wpadła Anna Jadowska. To polska reżyserka, która ma na swym koncie nagradzane na krajowych i światowych festiwalach filmy takie, jak „Dotknij mnie”, „Teraz ja” czy „Dzikie róże”. Opowiada w nich najczęściej o kobietach, które próbują się wyzwolić z narzucanych im ról społecznych i nakładanych na nie presji. Nie inaczej jest z najnowszym dokonaniem reżyserki. Zainspirowały ją autentyczne historie, których bohaterowie chcąc wyrwać się z życiowej pułapki, decydowali się na jakiś desperacki krok.