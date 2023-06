Ponad tysiąc krakowian podpisało list otwarty ws. odwołania Janusza Palikota z rady Muzeum MOCAK. Co zrobi Jacek Majchrowski?

Aż 1082 osoby podpisały się pod przygotowanym przeze mnie listem otwartym do Prezydenta Majchrowskiego o odwołanie pana Janusza Palikota z rady krakowskiego muzeum MOCAK. Prezydent otrzymał go dzisiaj - napisał we wtorek 13 czerwca Michał Drewnicki.

"Wynika to z mojego najgłębszego przekonania, że w krakowskich instytucjach kultury zamiast skompromitowanych polityków, którzy siali hejt i polityczną nienawiść powinny zasiadać osoby o nieposzlakowanej opinii, związane z kulturą i Krakowem. Jestem dumny, ze pod listem podpisało się blisko 1100 osób. Jestem dumny, że mieszkańcy mówią panom Majchrowskiemu i Palikotowi, że w Krakowie nie ma miejsca na polityczny cynizm i nihilizm, na brak wartości i hejt. Jestem wreszcie dumny, że ludzie jednoznacznie stanęli razem ze mną w obronie zasad, uczciwości i szacunku w polityce" - komentuje Michał Drewnicki.