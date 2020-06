Ponad milion bezrobotnych w Polsce, a pracodawcy desperacko potrzebują cudzoziemców. Ukraińcy zaczynają wracać

- Jednak to rosnące bezrobocie niekoniecznie musi zmniejszyć zapotrzebowanie na pracowników cudzoziemskich – komentuje Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan. I wyjaśnia, że osoby zwalniane z zakładów pracy nie zawsze są gotowe do wykonywania innych zadań, zwłaszcza jeśli wymagałoby to od nich zmiany miejsca zamieszkania.

Z danych Straży Granicznej wynika, że po kwietniowym zastoju (granicę Polski przekroczyło wówczas zaledwie 34 tys. Ukraińców, najmniej w tym stuleciu), nastąpiło wyraźne ożywienie (w maju liczba Ukraińców wzrosła do 94 tys.). W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania pracodawców z kilku branż agencje pracy zaczęły ponownie rekrutować na Wschodzie. Niektóre uruchomiły nawet z końcem maja specjalne loty czarterowe z Ukrainy do Polski.

Nieco zmieniły się jednak branże upominające się o pracowników: zamiast pogrążonej w kryzysie turystyki (hotelarstwa) i gastronomii oraz osłabionego przemysłu, Ukraińców chcą zatrudniać przede wszystkim firmy kurierskie (w pandemii wielokrotnie wzrósł popyt na ich usługi i zaczęło im dotkliwie brakować kadr), a także plantacje owocowe i warzywne oraz przetwórnie spożywcze.

Szefowie agencji zwracają uwagę, że główną barierę dla Ukraińców stanowi obecnie konieczność przechodzenia 14-dniowej kwarantanny, ale powrót utrudniają im także inne restrykcje i ograniczenia, za sprawą których rosną koszty przyjazdu – a więc i zatrudnienia. Polskich pracodawców, na próżno szukających chętnych do roboty, jednak to nie zraża.

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz kilkakrotnie omawiał już ze swym ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą kwestię powrotu do Polski pracowników sezonowych. Stronie ukraińskiej zależy przede wszystkim na zapewnieniu swym obywatelom bezpieczeństwa – oraz umów długoterminowych, z ubezpieczeniami zdrowotnymi w pakiecie. Okazuje się, że polscy pracodawcy zgadzają się na to chętnie. Co więcej, biorą na siebie także koszt dojazdów (w tym przelotu do Polski).