Ponad 64 mln zł dla badaczy z UJ od Narodowego Centrum Nauki. Zajrzą do jaskiń w Tatrach i do... łóżek Polakom

Naukowcy z całej Polski zgłosili w tej edycji konkursów w sumie 4531 wniosków. Do finansowania zakwalifikowano 912 projektów, które otrzymają prawie 636 mln zł finansowania.

Najwięcej grantów otrzymali naukowcy z miast, w których są największe ośrodki akademickie i naukowe - z Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia, Gdańska. Znaczną liczbę grantów uzyskali także m.in. badacze z Katowic, Torunia i Łodzi.

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub w przypadku nauk o sztuce jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe, nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie uzyskane w tym konkursie można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w instytucie PAN, bibliotece naukowej czy centrum naukowo-przemysłowym, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.