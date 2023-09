Pomysł na zwiedzanie z historią w tle: 5 miast związanych z hugenotami w Polsce

Tolerancyjna Polska – Hugenoci w Polsce

Hugenoci byli członkami francuskiej reformowanej społeczności religijnej, która w XVI i XVII wieku napotkała na prześladowania we Francji. Wiele rodzin hugenockich uciekło do innych krajów, w tym do Polski, gdzie znaleźli schronienie. Historia hugenotów w Polsce jest związana z tolerancją religijną i otwartością kraju na przyjęcie uchodźców religijnych.

Osiedlenie się hugenotów miało duży wpływ na rozwój miast, gospodarki i kultury w Polsce. Dziedzictwo tej społeczności można odnaleźć w architekturze, zabytkach i miejscach kultu, które przetrwały do dzisiaj. esvetleishaya/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

Pierwsi hugenoci przybyli do Polski w XVI wieku, a największa fala uciekinierów nastąpiła w XVII wieku. Polska była jednym z nielicznych krajów, które przyjmowały uchodźców religijnych w tamtym okresie. Wielu hugenotów osiedliło się w Zamościu, który stał się jednym z głównych ośrodków hugenockich w Polsce.