Pomysł na ferie w Krakowie. Stary Teatr zaprasza na warsztaty teatralne

W pierwszym tygodniu ferii - od 13 do 16 lutego - w Narodowym Starym Teatrze im. Modrzejewskiej odbędą się intensywne czterodniowe warsztaty teatralne. Organizatorzy zapraszają młodzież do udziału w jednej z dwóch grup wiekowych: grupa młodsza to

uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych, zaś grupa starsza to młodzież szkół średnich.

"Podczas zajęć uruchomimy potencjał sceniczny i twórczy młodych aktorów – amatorów oraz skupimy się na zadaniach współpracy zespołowej podczas pracy nad spektaklem" - zapowiadają organizatorzy.

Zajęcia będą się odbywać od wtorku do piątku, przewidziano 16 godz. warsztatów. Młodsza grupa będzie miała zajęcia od godz. 10.00 – 14.00, natomiast uczniowie szkół średnich będą się spotykać w godz. 15.00 – 19.00.

"Potrzebne: otwarte głowy, kieszenie pełne pomysłów i pozytywna energia" - dodają organizatorzy.

Koszt warsztatów to 120 zł. Obowiązuje limit miejsc.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Starego Teatru.