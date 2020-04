Pomoc dla firm: Małopolskie pośredniaki zasypane wnioskami, pieniędzy nie wystarczy dla wszystkich. Kto pierwszy, ten lepszy!

Małopolskie urzędy pracy, które ogłosiły nabory w ostatnich dniach, zostały wręcz zasypane wnioskami zdesperowanych przedsiębiorców i proszą wnioskodawców, by do nich w tej sprawie nie dzwonić. Sam tylko Grodzki Urząd Pracy w Krakowie otrzymał „od strzału”… 3,5 tys. podań o pomoc.

Dofinansowanie do wynagrodzenia jednego pracownika może wynieść ok. 2,5 tys. zł – pod warunkiem, że pracownik ten zachowa pracę przez cały okres dofinansowania.

Z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy, zatrudniający średniorocznie mniej niż 250 pracowników (czyli mikro, mali, średni), u których spadek obrotów wyniósł co najmniej 30 proc. w dwóch miesiącach 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – niezatrudniające pracowników. Muszą wykazać m.in. spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w dwóch miesiącach 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku.

Wspomniana wcześniej preferencyjna pożyczka z Funduszu Pracy udzielana jest jednorazowo w kwocie do 5 tys. zł. Mogą ją otrzymać mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający średniorocznie do 9 osób lub nie zatrudniający pracowników.

Czyli jak ktoś dostał dofinansowanie do wynagrodzeń z WUP, to nie będzie mógł wystąpić o takie samo wsparcie do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (które w maju rozpocznie nabór wniosków o dotacje do miejsc pracy w wysokości 9 tys. złotych na pełny etat; maksymalnie można otrzymać nawet 441 tys. zł, bo pochodząca ze środków Unii Europejskiej dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących ocalić od 1 do 49 etatów; warunkiem jest utrata 50 procent przychodów przez jeden miesiąc 2020 r. w stosunku do średnich przychodów za II półrocze 2019 r.).