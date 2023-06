Polsko! Walcz o swoje dzieci. Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami Krakowa

- Jesteśmy przeciwko demoralizacji dzieci. Nikt nie będzie nam przecież mówił, że dziewczynka to ma być chłopcem, a chłopiec dziewczynką. Nie ma naszej zgody również na ataki na wartości chrześcijańskie, których niestety jest coraz więcej, a to pod postacią apostazji a to pod postacią ataków na Jana Pawła II - mówi.

Na marszu można jednak spotkać też sporo seniorów. Pani Janina ma 85 lat i na pochodzie jest co roku. Mówi, że czuje się w obowiązku, choćby dlatego, że pochodzi z patriotycznej rodziny. - Kto to widział mordować własne dzieci. To jest niemożliwe! Apeluję, by jak najwięcej osób przychodziło na te marsze. Dzieci to jest przyszłość naszego narodu - zaznacza.

Parę słów do zebranych wygłosił również dziennikarz Jan Pospieszalski.