Polski paralotniarz zginął w Tatrach Słowackich. Ranna Polka trafiła do szpitala

Akcję ratunkową paralotniarzy komplikowali inny paralotniarze, którzy krążyli w powietrzu w pobliżu wypadku, co zwiększało ryzyko kolizji z helikopterem.

- Jeszcze zanim paralotniarka została przekazana do szpitala, wpłynęła kolejna prośba o pomoc dla trzech polskich alpinistów, którzy nie byli w stanie kontynuować wędrówki granią martina w masywie Gerlacha. Znajdowali się oni w rejonie Lawinowego Szczytu. Ratownicy górscy we współpracy z ratownikami lotniczymi stopniowo ewakuowali drogą powietrzną dwie kobiety i jednego mężczyznę do Domu Śląskiego.

Następnie słowaccy ratownicy zostali poproszeni o pomoc dla polskiej turystki, która upadła na via ferracie na Martinske hole. Jej upadek został zamortyzowany przez zestawu do via ferraty. Miała jednak wiele powierzchownych obrażeń i nie była w stanie samodzielnie kontynuować drogi. po przybyciu na miejsce ratownicy górscy udzielili jej pomocy i bezpiecznie sprowadzili do końca via ferrata.