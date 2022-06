Polska reprezentacja, z pięcioma wiślakami w składzie, najlepsza w turnieju Amp Futbol Cup w Warszawie [ZDJĘCIA]

W turnieju uczestniczyło sześć drużyn, w tym po raz pierwszy afrykańskie – Maroko i Tanzania. Miał w nim wystąpić także Egipt, ale z powodu problemów wizowych musiała odwołać swój start. Zastąpiła ją awaryjnie reprezentacja PZU Amp Futbol Ekstraklasy. Mecze rozgrywano na obiekcie Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa w obecności tłumów kibiców.

„Biało-czerwoni” wygrali wszystkie pięć spotkań. W ich sukcesie znaczący udział mieli wiślacy. Trener Marek Dragosz powołał do kadry pięciu graczy „Białej Gwiazdy”. Wisłę reprezentowali: obrońcy: Jakub Kożuch (zaliczył decydującą asystę w półfinale), Przemysław Świercz i Kamil Rosiek, pomocnik Krystian Kapłon (zdobyli po jednej bramce) oraz napastnik Kamil Grygiel (strzelił pięć goli i został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju).

W swojej grupie eliminacyjnej Polska wygrała z Tanzanią 6:2 i Maroko 3:1 (czyli czwartą i piątą drużyną Pucharu Narodów Afryki 2021), w półfinale pokonała Włochy (ósmy zespół ME 2021) 3:2, a w finale Anglię (piątą ekipę ME 2021) 4:0. Było to dopiero drugie zwycięstwo naszej drużyny z angielskim zespołem (wcześniej podczas Amp Futbol Cup 2016) na jedenaście rozegranych spotkań. - Gra podobała mi się nawet bardziej od wyniku - przyznał nasz selekcjoner.