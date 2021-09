Polska Biblioteka Muzyczna zwycięzcą w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2020

„Wydarzenie Historyczne Roku” to plebiscyt organizowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Celem konkursu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych minionego roku promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą. Zwycięstwo w plebiscycie jest tym większym wyróżnieniem, że ostatecznego wyboru dokonują internauci na drodze ogólnodostępnego oceniania. Do tegorocznej edycji zgłoszono niemal 200 projektów polskich i zagranicznych, co zwiększa prestiż zwycięskich przedsięwzięć.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że nasz portal Polska Biblioteka Muzyczna zdobył tak zaszczytne wyróżnienie - mówi dyrektor – redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. „Nasze przedsięwzięcie to rodzaj cyfrowych drzwi, przez które można wejść do bogatego świata dźwięków, zapisanych przez wybitnych polskich kompozytorów dzieł, ikonograficznych świadectw życia muzycznego – zdjęć, plakatów, koncertowych programów. Portal to także pierwszy namacalny i dostępny dla wszystkich efekt ogromnej kilkuletniej pracy zespołu Poligrafii i Digitalizacji PWM-u, który pieczołowicie digitalizuje unikatowe zasoby naszej oficyny - dodaje.