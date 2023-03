Polska - Albania. Świderski! Człowiek, który wkurzył Albanię. MEMY o meczu reprezentacji Polski

Fernando Santos, do niedawna trener Portugalii, pracę z naszą kadrą zaczął fatalnie. Eliminacje do mistrzostw Europy 2024 reprezentacja Polski zaczęła od stracenia dwóch goli w ciągu zaledwie 132 sekund meczu z Czechami! W Pradze Lewy i spółka przegrali ostatecznie 1:3. W defensywie popełniliśmy koszmarne błędy, w ofensywie nie istnieliśmy, gol Damiana Szymańskiego padł w końcówce, gdy wszystko było już jasne.

To oczywiście nie koniec świata, zwłaszcza że przy losowaniu grup Polacy mieli furę szczęścia. Awans na Euro 2024 (turniej odbędzie się w Niemczech) wywalczą z grupy dwie drużyny, a ta nasza wygląda tak:

Bądźmy szczerzy, jeśli Polacy nie byliby w stanie awansować z takiej grupy, to byłby to silny argument za postulatem Ewy Piątkowskiej. Po meczu z Czechami pięściarka stwierdziła: - Uważam, że reprezentacja Polski to jakiś tragiczny twór, który powinien zostać rozwiązany. Występy tej kadry są tragiczne.