Polscy piłkarze najczęściej powoływani do kadry na mundiale, turnieje Euro i igrzyska olimpijskie. Zobaczcie zdjęcia Jerzy Filipiuk

Uczestnictwo w wielkich turniejach jest marzeniem każdego piłkarza. Sprawdziliśmy, którzy nasi futboliści byli najczęściej powołani do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata (łącznie z mundialem w Katarze), mistrzostwa Europy i igrzyska olimpijskie. W odniesieniu do ME, przełożonych na 2021 rok z powodu pandemii koronawirusa, stosujemy nomenklaturę ME 2020. Chcesz zobaczyć, którzy nasi zawodnicy byli uczestnikami minimum trzech wspomnianych imprez? Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.