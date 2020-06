Połowę nocnych wypadków na małopolskich drogach spowodowali młodzi kierowcy

Analizy stanu bezpieczeństwa pokazują, że spora liczba tych wypadków miała miejsce w godzinach nocnych, kiedy ruch na drodze jest niewielki. Kierujący wówczas czują się zwolnieni z przestrzegania obowiązujących przepisów, a w wyniku brawurowej jazdy narażają na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia swojego oraz innych uczestników ruchu drogowego. W bieżącym roku w godzinach od 22.00 do 6.00 rano kierujący spowodowali 92 wypadki, w których śmierć poniosło 14 osób, a 106 zostało rannych. Te nocne tragiczne zdarzenia drogowe najczęściej powodują młodzi ludzie, w wieku do 30 roku życia. W analizowanym okresie byli oni sprawcami 48 zaistniałych wypadków (co stanowi prawie 50% nocnych wypadków), w których zginęło 7 osób – co stanowi 52 % ogółu, a 64 zostały ranne, tj. 60 % rannych w zdarzeniach drogowych, które miały miejsce w godzinach nocnych.