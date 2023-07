Poloniści z całego świata przybyli do Krakowa. Na UJ trwa VIII Światowy Kongres Polonistów

Podczas krakowskiego kongresu poloniści dyskutować będą, m.in. o zagadnieniach przekładu, transferu międzykulturowego, glottodydaktyki, nowych perspektywach językoznawstwa, humanistyki zaangażowanej i biohumanistyki, a także takich aspektach jak studia nad pamięcią czy oddziaływaniem dawnych tekstów na współczesność, uwzględniające różnorodne wyzwania humanistyki cyfrowej.

- Wniosków tych nie wyciągnie za nas sztuczna inteligencja. Jeśli świat cyfrowy będziemy traktować jako narzędzie do wykonywania naszych, humanistycznych działań, to jest to w porządku. Jeśli damy mu się zawładnąć, to wtedy stracimy to, co najważniejsze – prawo do formułowania i weryfikowania swoich odpowiedzi oraz najważniejszy czynnik ludzki – pamięć, wrażliwość i emocje – mówiła prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odwołując się tematyki oddziaływań nowoczesnych technologii na humanistykę.