Północ Krakowa się zmienia. Estakady, kładki, tunel. Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej postępuje. Nowe zdjęcia

W weekend nie przejedziemy fragmentem ul. Pachońskiego

W celu dokończenia robót bitumicznych i ułożenia ostatniej warstwy asfaltu, konieczne jest czasowe zamknięcie ruchu na fragmencie ul. Pachońskiego. Chodzi o odcinek między skrzyżowaniem z Mackiewicza a okolicą pomiędzy Górnickiego a skrzyżowaniem z Pleszowską. Zamknięcie dla ruchu fragmentów infrastruktury drogowej planowane jest od 15 kwietnia (sobota) od godz. 7 do 17 kwietnia (poniedziałek) do godz. 4.

Na czas weekendowych zamknięć ruchu zarówno na Fieldorfa Nila jak i na Pachońskiego zmienią się trasy przejazdu niektórych autobusów komunikacji miejskiej. W przypadku pierwszej z ulic, dojazd do terminala autobusowego przy pętli Krowodrza Górka zapewniony będzie od strony ulic Batalionu Skała i Krowoderskich Zuchów drogą dojazdową do pętli z zawrotką z wykorzystaniem fragmentu nowej ulicy Ździebły-Danowskiego.

Aby dokończyć roboty bitumiczne konieczne jest także czasowe zamknięcie ruchu na fragmencie ul. Fieldorfa Nila oraz nowopowstałym rondzie na skrzyżowaniu z Krowoderskich Zuchów. Zamknięcie dla ruchu fragmentów infrastruktury drogowej planowane jest w terminie od 15 kwietnia (sobota) od godz. 7 do 17 kwietnia (poniedziałek) do godz. 4.

Tramwajem do Górki Narodowej z nowym rokiem szkolnym

Plan jest taki, by linia tramwajowa do Górki Narodowej została uruchomiona przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Natomiast tunel samochodowy w ciągu ul. Opolskiej ma zostać udostępniony kierowcom w maju, jeżeli na zakończenie prac w takim terminie pozwolą warunki pogodowe.

Tunel wzdłuż ul. Opolskiej jest jednym z 7 obiektów inżynierskich budowanych w ramach linii tramwajowej do Górki Narodowej. Jego długość wyniesie ok. 100 m, a szerokość ok. 23 m. Włącznie z najazdami po stronie wschodniej i zachodniej, całkowita długość będzie miała ok. 414 m. Różnica docelowa poziomów pomiędzy jezdniami Trasy Wolbromskiej (poziom „0”) i jezdniami w tunelu wyniesie się ok. 7,5 metrów.

Oprócz tunelu w ciągu ul. Opolskiej powstają też m.in. estakady nad doliną potoku Sudoł – tramwajowo-drogowa i drogowa, które pozwolą przenieść ruch w kierunku północnym ponad ul. Nad Sudołem.