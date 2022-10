Politechnika Krakowska rozpoczęła nowy rok akademicki. Ma studia po ukraińsku

Rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz specjalne słowa powitania skierował do studentów-uchodźców. - Wydział Inżynierii Lądowej stworzył specjalnie dla Was możliwość studiowania w języku ukraińskim na kierunkach budownictwo i transport, byście byli gotowi do odbudowy swojego kraju, gdy przyjdzie na to czas. Stoimy wspólnie z Waszym narodem po stronie wartości cywilizowanego świata, świadomi wielkiej ceny, którą wasz kraj płaci za obronę wolności i bezpieczeństwa Europy - mówił.

Otwarcie bezpłatnych studiów w języku ukraińskim, które rozpoczęło na PK 98 młodych uchodźców z Ukrainy, jest jedną z wielu inicjatyw pomocowych uczelni. Od wybuchu wojny organizowała też zbiórki rzeczowe i finansowe, prowadziła kursy języka polskiego, gości w swoich obiektach uchodźców (w większości matki z dziećmi), umożliwia ukraińskim doktorantom kontynuację prac nad rozprawą doktorską, przyjęła do pracy kilkoro naukowców z objętego wojną kraju. Współpracuje też z firmami oraz organizacjami pozarządowymi przy programach stypendialnych dla najzdolniejszych ukraińskich studentów.