Politechnika Krakowska pomoże MCN "Cogiteon" rozbudzać pasję do nauki

Na mocy umowy z 26 stycznia Politechnika Krakowska i "Cogiteon" zobowiązały się do wzajemnej wymiany doświadczeń i wsparcia merytorycznego, a także wykorzystania swojego dorobku, potencjału i pozycji w zakresie działań z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i nauk pokrewnych, dotyczących w szczególności tworzenia i prowadzenia pracowni, laboratoriów i wystaw, prowadzenia działań popularyzujących naukę , prezentowania i propagowania osiągnięć, organizacji spotkań, szkoleń i innych wydarzeń, przygotowania i realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć upowszechniających naukę.

MCN "Cogiteon" to instytucja kultury, której zadaniem jest edukacja społeczeństwa zorganizowana w przystępny sposób - przez zabawę, angażowanie w samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe, projekty badawcze i społeczne. Nowe Centrum stawia mocno na współpracę z przedstawicielami różnych dziedzin. Stąd też zawarcie porozumienia o współpracy z Politechniką.

Naukowcy Politechniki Krakowskiej przystosowali tłokowy silnik spalinowy do zasilania wodorem. Jak podkreśla uczelnia, nad takimi rozwiązaniami pracują największe koncerny świata. Swoje innowacyjne…

"Cogiteon" zawarł już wcześniej porozumienia z kilkoma wydziałania PK: Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziałem Mechanicznym. Małopolskie Centrum Nauki i jego partnerzy naukowi z PK również zobowiązali się do współpracy w działaniach promocyjno-marketingowych w ramach wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim w dyscyplinach, które są uprawiane na PK.

Porozumienia zakładają m.in. współpracę z pracownikami naukowymi Politechniki w zakresie popularyzowania wiedzy naukowej i wyników badań, konsultacji i doradztwa np. przy przygotowywaniu nowych scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży. Kooperacja uwzględnia też umożliwienie dostępu do laboratoriów uczelni pod opieką i we współpracy z osobami za nie odpowiedzialnymi. Przewidziano również zaangażowanie studentów należących do politechnicznych kół naukowych w działania edukacyjne i organizacyjne prowadzone przez MCN "Cogiteon".