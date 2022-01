Policyjny pościg ulicami Krakowa. Dlaczego 42-latek uciekał?

Podczas pełnienia służby patrolowej uwagę funkcjonariuszy z Komisariatu V Policji w Krakowie zwrócił kierowca samochodu osobowego marki Nissan, który wykonał na skrzyżowaniu manewr zawracania w miejscu do tego niedozwolonym. Policjanci chcąc zatrzymać pojazd do kontroli drogowej, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali polecenie niezwłocznego zatrzymania się kierowcy, który jednak nie reagował.

Policjanci natychmiast podjęli pościg za uciekinierem, który w trakcie zawracania wykonał manewr cofania umyślnie uszkadzając przy tym przód radiowozu, a następnie dynamicznie ruszając udał się w kierunku skrzyżowania ulicy Zbrojarzy z ulicą Zakopiańską. W trakcie dalszego pościgu kierowca nie stosował się do sygnalizacji świetlnej i łamał inne przepisy ruchu drogowego stwarzając tym samym zagrożenie.

Po kilku minutach pościgu funkcjonariuszom udało się zakończyć niebezpieczną jazdę pirata drogowego, zmuszając go do zatrzymania się na poboczu przy ulicy Marcika, gdzie uniemożliwiono mu dalsze kierowanie pojazdem. Zatrzymanym kierowcą okazał się być 42-letni obywatel Ukrainy, który nie ukrywał, że tego dnia spożywał alkohol. Mężczyzna jednak nie zgodził się na wykonanie badania alkomatem przez funkcjonariuszy, w związku z czym został przewieziony do szpitala na pobranie krwi, która zostanie poddana analizie.