Policjanci ruchu drogowego korzystają z nowoczesnych laserowych mierników prędkości

- Doposażenie policjantów ruchu drogowego w nowoczesne laserowe mierniki prędkości umożliwia precyzyjne wykonanie pomiaru z większej odległości. Sygnał do zatrzymania podawany jest dzięki temu z odpowiednim wyprzedzeniem, co zapewnia możliwość płynnego i bezpiecznego zatrzymania pojazdu w warunkach wzmożonego ruchu drogowego. Tym samym pozwala to na efektywny i skuteczny nadzór w zakresie pomiaru prędkości, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym - informuje policja.