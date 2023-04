Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 14.04.2023

Nowe listy gończe wystawione przez małopolską policję - ZOBACZ

Jednocześnie policja ostrzega, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie mundurowi zapewniają o utrzymaniu tajemnicy i pełnej anonimowości co do osoby informującej.