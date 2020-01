Policja w osobliwy sposób ściga kibola Cracovii podejrzanego o zabójstwo [ZDJĘCIA]

Z komunikatu Policji" "W dalszym ciągu poszukiwany jest PUŁTORAK Kamil, syn Krzysztofa, zamieszkały w Krakowie, osiedle II Pułku Lotniczego 45/49. Poszukiwany w dniu 10 czerwca 2017 roku w Krakowie zadał pokrzywdzonemu co najmniej trzy ciosy nożem. Poszkodowany nie przeżył ataku".

- Podejrzany ukrywa się. Niewykluczone, że za granicą dlatego oferujemy mu darmowy bilet powrotny lot do kraju - mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. - Komenda Główna Policji od kilku dni publikuje listę osób, które otrzymają "darmowe" bilety - dopowiada.

Do napaści doszło tuż koło os. II Pułku Lotniczego, na którym Pułtorak dorastał i dokonywał przestępstw. W tamtym kierunku uciekał po ataku nożem. Szczupły, 176 cm wzrostu, szczupły, ciemne włosy, zielone oczy, rocznik 1993.

Kamil uczył się tak sobie. Na świadectwie z III klasy Technikum Poligraficzno-Księgarskiego są same oceny dopuszczające, naganne zachowanie i dobra nota tylko z praktyk zawodowych. Wcześniej już zdobył uprawnienia kucharza małej gastronomii.

Dorastał w pełnej, normalnej, porządnej rodzinie. Jego wychowaniem i młodszej córki zajmowała się matka. Ojciec zarabiał jako kierownik budowy w Polsce i w Niemczech, do kraju przyjeżdżał raz w miesiącu i z tej racji nie miał zbytniej kontroli nad synem. Gotówkę zainwestował w budowę domu w Raciborsku i kupno passata. Przez moment rodzina wynajmowała mieszkanie w Myślenicach, potem przeniosła się na stałe pod Wieliczkę. Lokum na os. II Pułku podnajmowała.

Specjalnie potrącili mężczyznę, który trenował bieganie, przewrócili go na ziemię, skopali, okradli z telefonu i futerału na aparat oraz z markowej czapki Nike. Chwilę później obrabowali z komórki nieletniego, który szedł do sklepu. Pełnoletni Jan B. i Kamil przyznali się do winy.

Dostali po 2 lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Nieletnich sąd potraktował łagodniej.

Kamil został oddany pod dozór kuratora, który już dwa lata później w październiku 2012 r. poprosił sąd o zwolnienie go z tego obowiązku bo, jak napisał, chłopak naprawił szkody finansowe i zapłacił pokrzywdzonym 1150 zł za zrabowane telefony. Nie utrzymywał też kontaktów ze środowiskiem kryminogennym.