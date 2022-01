Policja podsumowała Sylwestra i noworoczne powroty na małopolskich drogach Marcin Banasik

Małopolska Policja

W okresie od 31 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku na małopolskich drogach doszło do 7 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 7 zostało rannych. Dla porównania, rok wcześniej w tym samym okresie doszło do 10 wypadków, w których śmierć poniosła 1 osoba, a 12 zostało rannych.