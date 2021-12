Policja kontroluje noszenie maseczek. I przypomina, jakie grożą kary

Małopolscy policjanci przekonują, że każdego dnia prowadzą kontrole, zwracają szczególną uwagę na tych, którzy próbują omijać przepisy covidowe i nie stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa. W galeriach i sklepach oraz obiektach, w których obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, kontrole prowadzone są również z inspekcją sanitarną.

Lekceważącym obowiązujące przepisy grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł, natomiast jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, organ ten może orzec grzywnę nawet do 5000 zł.

- Jednocześnie przypominamy, że nastąpiła zmiana limitów osób przebywających w różnego rodzaju obiektach i uczestniczących w wydarzeniach. Dotychczasowy limit 75 procent obłożenia zmienił się na 50 procent - zmiana dotyczy gastronomi, hoteli, kin, teatrów, opery, filharmonii, ośrodków kultury, muzeów, koncertów, widowisk cyrkowych, kościołów oraz obiektów sportowych, takich jak baseny czy aquaparki. Zmieniły się limity osób w obiektach takich jak siłownie, centra fitness, czy muzea, gdzie może przebywać jedna osoba na 15 m2. Te same przepisy dotyczą sklepów - zaznaczają policjanci.