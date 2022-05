Poland Business Run. Zapisy do charytatywnego biegu biznesowego tylko do 31 maja. 10 tys. miejsc w imprezie w Krakowie

Rejestracja uczestników imprezy potrwa do 31 maja lub do wyczerpania limitu 10 000 zawodników (2 tys. 5-osobowych sztafet) w Krakowie i do 31 sierpnia przy wyborze wirtualnego pakietu startowego po dowolnie wybranej trasie w tym samym terminie. W obu formułach biegacze będą mieć do pokonania 4 km.

Poland Business Run odbywa się od 2012 roku. W tym roku dojdzie do jego jedenastej edycji. W ostatniej stacjonarnej formule, która odbyła się w 2019 roku, 7,5 tys. miejsc rozeszło się w... 4 minuty i 23 sekundy. Z powodu pandemii koronawirusa w dwóch poprzednich latach biegacze rywalizowali w formule wirtualnej. W 2021 roku bieg zgromadził 28 tys. osób, a wsparciem objęto 128 beneficjentów.